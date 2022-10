VIDÉO - À la découverte du plus vieux restaurant routier de France

Le service vient justement de commencer, un bal incessant de camions fait son apparition et Erwan connaît tout le monde. Pour Yvon, un routier de la région, c'est un arrêt obligatoire. Ici, c'est pour lui comme une deuxième maison. "On mange très bien, ce n'est pas cher. Et on trouve toujours un copain", témoigne-t-il. Tant mieux, les copains sont déjà à table. "Je viens là tous les jours quand c'est ouvert", commente un habitué des lieux.

Gaud Le Manchec, propriétaire des lieux avec son mari, connaît les habitudes de ses clients par cœur. La salle et le comptoir, elle les côtoie depuis toujours, car elle y a grandi. "Quand j'étais petite, j'étais toujours là, derrière le bar."