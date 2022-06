À la découverte du sentier des cascades dans les Pyrénées

Hadrien Brasseur est guide photographe. Depuis six ans, il vient capturer le mouvement, la puissance des cascades dans cette partie des Pyrénées. Le décor évolue sans cesse. Niché dans la forêt, le chemin longe la rivière, l'enjambe à plusieurs reprises. Parfois calme, le cours d'eau devient tumultueux quelques mètres plus haut. La cascade du pont d'Espagne est sans doute la plus impressionnante. Un grand pont de pierres y a été construit.