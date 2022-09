À la découverte du visage secret de la Bourgogne

Mâcon est une cité de belles pierres dont la maison la plus ancienne est la plus célèbre est en bois. Ornée de sculptures du Moyen-âge représentant des dragons, des licornes, et même des singes, ... Elle fut un lieu de fantaisie et d'orgie. Et ultime surprise avant de quitter la ville, une intrigante assemblée attire notre attention. Une confrérie qui défend la gaufrette mâconnaise, une vieille tradition.