À la rencontre d’une famille de menuisiers au Grand-Bornand

Désormais Constantin, le fils de Didier, plus timide et très doué, lui aussi travaille ces vieux bois qui ont 300 ans. Jamais très loin, son père veille. Deux générations, deux manières de travailler. Constantin maîtrise parfaitement les nouvelles technologies comme ce centre d'usinage. Chaque midi, c'est repas en famille et ils l'affirment, "on ne parle pas boulot à table". Si cette famille tient autant à ce village, c'est parce qu'elle y est ancrée depuis longtemps.