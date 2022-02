A la rencontre d’une famille de tapissiers au Grand-Bornand

Le grand-père faisait des matelas, le père faisait des fauteuils et des rideaux, et Thibault lance la famille dans la décoration. Cela fait plaisir à Robert, le grand-père, qui tous les jours de l’année, quelle que soit la saison, vient jeter un œil à son ancien atelier. C’est une histoire de famille pleine de bobines et de silences, de teintures et de pudeurs, de coutures et de chaleurs.