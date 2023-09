A la rencontre de Nicolas Vavdin, toiletteur ambulant

Nicolas Vavdin parcourt chaque jour des milliers de kilomètres. Et avec le retour du printemps, il est de plus en plus sollicité. Si son camion lui permet de se déplacer, c'est aussi pour Nicolas un outil de travail peu habituel dans son métier. Toiletteur ambulant depuis presque dix ans, il s'installe sur les places où les propriétaires lui confient leurs animaux de compagnie. Et si comme en ville on commence par les ongles, le plus important ici n'est pas d'être à la mode, mais plutôt à l'aise.