A la rencontre des animaux des sommets

Pour cette famille venue de l'Aube, ce parc était une étape incontournable des vacances : "c'est vraiment impressionnant, c'est des animaux qu'on n'aurait jamais pu croiser" ; "on a déjà vu les marmottes alors qu'on n'espérait même pas en voir". Les bouquetins sont les rois de la montagne. Ils sont très acrobates. Ici, on compte 80 animaux sauvages de la région, dont les emblématiques chamois et quelques exotiques. Certains sont bien cachés. Suivez Denis pour les débusquer.