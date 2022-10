VIDÉO - Circulation : à Lourdes, on ne sait plus à quel sens se vouer !

Ce lundi matin, une équipe de TF1 prend la direction du sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées). Le GPS est programmé, les voilà partis pour la grotte de Massabielle. Mais à l'approche du site, un panneau signale que l'accès est interdit. "Tous les 15 du mois, le sens change de côté. Une fois vous pouvez monter, une fois vous pouvez descendre", précise un riverain.

Et c'est François qui est chargé d'inverser tous les panneaux. "On est à peu près dans les 130 ou 140 panneaux tous les quinze jours. Sans compter les temporaires qu'on met parfois." Une tâche qui lui prend à peu près "3h, 3h et demi", ajoute-t-il.