VIDÉO - À Marseille, les kiosques à journaux se réinventent

On les connaît tous. Les kiosques à journaux font partie de notre patrimoine depuis toujours. Mais à Marseille, ils ont un autre visage. À l’intérieur de celui-ci, on peut s’offrir une manucure presque en pleine rue. Béatrice Massoubre l’a transformée il y a trois ans en bar à ongles. Cette esthéticienne n’a pas choisi ce petit espace de quinze mètres carrés par hasard. Ses clientes apprécient ce petit coin pour prendre soin d’elles.

Dans un autre quartier marseillais, Hugo Fusco et Léa Jibert ont aussi offert une deuxième vie à cet ancien kiosque du Prado. Chaque matin, ce restaurateur apporte ses petits plats cuisinés dans son établissement du centre-ville. Leur premier défi de la journée consiste à tout installer dans leur petit comptoir. Et c’est justement ce comptoir miniature qui attire les clients. "Il y a un peu plus de proximité, ça crée de la proximité", nous dit une cliente. "Je trouve que c'est sympa parce que c'est un mobilier urbain qui existe depuis très longtemps et qui était plus ou moins à l'abandon. Du coup, ça donne une nouvelle image des kiosques", explique une autre.