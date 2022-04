À peine installées, les paillotes de Sète doivent déménager

Aucune paillote ne viendra transformer le paysage. La longue bande de sable de Sète (Hérault) restera cette année, le plus naturel possible. La loi Littoral contraint trois établissements à déménager. C’est une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature. Mais certains Sétois s’inquiètent de cette concentration de six paillotes, sur un kilomètre de plage.