A Saint-Flour, on affine les jambons… dans la cathédrale

A voir Patrice Boulard marcher avec autant de précaution, on pourrait penser qu'il tient entre ses mains une relique précieuse et fragile. Mais dans les bras de cet expert en salaison, c'est un jambon de sept kilos. Ils sont 57 à être ainsi suspendus à quelques mètres à peine des imposantes cloches de la cathédrale. L'affinage va durer trois mois minimum, à l'abri des regards et de la chaleur. Une quinzaine de jambons est d'ores et déjà réservée, notamment par un restaurateur parisien triplement étoilé.