VIDÉO - À Saint-Omer, acheter local peut vous faire gagner une voiture électrique

Lancé samedi 8 avril, 1100 commerces participent à ce jeu-concours dans deux agglomérations du secteur, et ils y voient déjà les effets. "On a eu pas mal de clients et ça a bien fonctionné", "le fait d'avoir une vitrine qui est bien décorée, les gens, du coup, regardent les vitrines et se disent, 'tiens, il y a un salon de coiffure ici !'", affirment des commerçantes.

L'association commerciale a trouvé des partenaires pour financer la voiture, ça ne coûte rien aux commerçants. Fidéliser les clients, c'est bien l'obsession de ces commerces de proximité partout dans le pays. À Valenciennes (Nord), par exemple, Christophe Tahier est artisan chocolatier. Il propose une carte de fidélité. Après dix achats, on gagne un paquet de 200 grammes de la spécialité maison.