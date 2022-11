Douarnenez : les habitants se mobilisent pour sauver l'Abri du marin

Pierre Iwens est l'arrière-petit-fils du créateur des abris du marin. L'éventuelle transformation de celui de Douarnenez l'affecte plus que quiconque. "C'est le plus grand des abris du marin. Il risque d'être défiguré et de perdre son âme (...) je trouve ça dommage", rapporte-t-il. À Douarnenez, une manifestation est prévue ce samedi pour protester contre le projet immobilier.