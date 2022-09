Accueil de réfugiés : un village breton se déchire

La mairie de Callac vient d'acheter une vieille école en ruine. Ce bâtiment va être rénové et pourrait être transformé en crèche, en centre aéré, mais aussi en logement pour accueillir des réfugiés politiques. Un projet possible grâce à un partenariat avec un fonds de dotation privé, venant en aide aux réfugiés statutaires. "On a depuis dix ans des Syriens qui sont là et ça se passe bien", confie Laure Line Inderbitzin, adjointe à la commune.