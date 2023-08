VIDÉO - Changer d'adresse sans changer de maison : le grand bouleversement dans les petites communes

Changer d'adresse sans changer de maison. C'est ce qui arrive à quelques Français que nous avons rencontrés. En Seine-et-Marne, par exemple, il y a encore un an, une impasse n'avait pas de nom. Désormais, elle est batisée Clos des Vignes. Un nom et des numéros, cela facilite la vie des riverains.

Un peu plus loin, dans le même village, un hameau va lui aussi bientôt hériter d'un nom de rue. Ce qui ne ravit pas Mathieu Villion, propriétaire ici depuis 17 ans, car il va devoir techniquement changer d'adresse. L'adressage dans chaque rue était jusqu'à présent obligatoire, mais seulement pour les communes de plus de 2000 habitants. Désormais, les petites municipalités sont aussi concernées et doivent trouver des financements.