VIDÉO - 100.000 bêtes en moins en 10 ans : mais où sont passées les vaches normandes ?

Le cheptel français compte près de 100.000 vaches normandes en moins en dix ans, soit une diminution d'un tiers. Dans l'exploitation de Pascal Feuillet, visitée par notre équipe, elles sont 84. L'agriculteur tient à cette race régionale, et n'en veut pas d'autre. Surtout pas de Prim'Holstein, cette vache noir et blanc d'origine néerlandaise, et devenue hégémonique en France parce qu'elle produit plus de lait. Les deux fils de l'éleveur, repreneurs de l'exploitation, n'ont pas prévu eux non plus de modifier la race du troupeau.