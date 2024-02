VIDÉO - Aiguille du Midi : une cabine en verre vertigineuse

L’Aiguille du Midi, sommet mythique en face du mont Blanc, offre une vue à couper le souffle. Monter en haut est une véritable expérience.

Faire un pas dans le vide dans une cabine en verre, à 3 800 mètres d’altitude, c’est l’attraction phare de l’Aiguille du Midi (Haute-Savoie). Mais on ne le fait pas à n’importe quelle température, au risque de créer un choc thermique qui pourrait fissurer la vitre. Dès que les températures passent sous les -18°C, la cabine doit être fermée par les équipes.

Cette météo parfois extrême sublime la vue. L’Aiguille du Midi surplombe une mer de nuages et fait face au toit de l’Europe. Pour y accéder, la montée est raide et ne tient qu’à un fil. Même par -20 °C, le voyage en vaut la peine. Et en hiver, le décor est givré, figé dans la glace. La haute montagne tient ses promesses de vertige et coupe le souffle des plus courageux.

Chaque jour, des centaines d’alpinistes se préparent dans les galeries souterraines creusées dans la roche. Ils sont accompagnés d'un guide, pour les moins aguerris. Malgré l’excitation, les risques sont nombreux et exigent une extrême prudence dans cette zone non balisée.

Pour admirer le panorama et côtoyer le mont Blanc de si près, il suffit d’une vingtaine de minutes en téléphérique. Un projet fou né en 1908 quand deux ingénieurs ont l’idée de créer un chemin de fer aérien. Il faudra attendre 50 ans pour que les premiers visiteurs atteignent l’Aiguille du Midi.