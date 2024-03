VIDÉO - "Ça fait mal au cœur" : dans l'Aisne, d'importants dégâts après l'incendie de l'église d'un village

Un incendie s'est déclaré jeudi 14 mars dans l'église de Neufchâtel-sur-Aisne. De nombreux dégâts sont à déplorer, mais le risque d'effondrement a pu rapidement être écarté grâce au travail acharné des pompiers.

Le feu s'est propagé en quelques minutes dans la charpente. Les poutres totalement calcinées se sont effondrées à l'intérieur de l'édifice du XIXᵉ siècle. Un incendie s'est déclaré jeudi 14 mars dans l'église Saint-Paul de Neufchâtel-sur-Aisne, village situé dans l'Aisne à la limite des Ardennes. Les travaux de réfection, en cours depuis plusieurs mois, venaient pourtant de s'achever.

Au lendemain de l'incendie, les 400 habitants de la commune se sentent déboussolés. "C'est l'âme du pays. J'espère qu'il va y avoir des aides, qu'on puisse la refaire vite fait", régit l'un d'entre eux. "J'ai été baptisé ici, il y a 38 ans, c'est vrai que de voir un monument comme ça, ça fait toujours mal au cœur", renchérit un autre, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Pendant plus de dix heures, les pompiers se sont relayés pour circonscrire les flammes. Grâce à leur travail acharné, le clocher a pu être sauvé et le risque d'effondrement de l'église, lui, a pu être écarté.

"Nous avons pu préserver également toute la partie bâtimentaire, et en même temps de sortir les œuvres qui étaient dans l'établissement afin de pouvoir les positionner dans un endroit sûr", commente Thierry Darras, directeur départemental adjoint de l'Organisation des sapeurs-pompiers de l'Aisne.

Au total, plus de 60 œuvres religieuses ont été sauvées des flammes. "C'est vraiment très touchant. Et ça montre qu'on est déjà dans la dynamique de l'avenir et de la reconstruction", affirme Mgr Renauld De Dinechin, interrogé dans le reportage ci-dessus. Une enquête a été ouverte par le parquet afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie. La piste criminelle n'est pas privilégiée.