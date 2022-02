Agriculture : pourquoi la filière bio est en crise

Pour certains produits, la baisse des ventes est spectaculaire : -18% sur la farine bio, -12% sur le beurre, et -11% sur les fruits et légumes. La filière bio est-elle en crise ? "Ne soyons pas alarmistes, puisqu'on observe de toute façon un repli sur les filières alimentaires. Par exemple, la farine en général, c'est moins 20%. Par ailleurs, l'horizon annuel n'est pas la bonne échelle de temps pour évaluer le bio. Il faut trois ans pour se convertir et en général, on vend sa production sur trois à cinq ans. On reste vigilant, mais gardons en tête que le temps de la production agricole n'est pas forcément le temps de la consommation", explique Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio.