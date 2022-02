Alimentation bio : pourquoi la filière est en crise

Patrick Hamon n'imaginait pas subir un tel coup dur lorsqu'il s'est lancé dans l'élevage de poules bio il y a 4 ans. Depuis quelques mois, ses œufs se vendent moins bien. Leur prix de vente a baissé de 2,04 euros la boite de six l'an dernier contre 1,92 euros aujourd’hui. Soit 12 centimes de moins. Mais dans le même temps, les charges énergétiques et le coût de l'alimentation de ses poules ont augmenté. "L'aliment a pris 40% d'augmentation sur un an. Mon inquiétude est de voir mon élevage déclassé et de retourner en conventionnel, alors que mes charges sont trop importantes. Ils sont le double d'un conventionnel".