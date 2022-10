Ambiance Western au ranch dans le Gard

À première vue, on pourrait se croire en Amérique du Nord. Nous sommes sur les plateaux du Grands Causses, entre le Gard et l'Aveyron. En Occitanie, de nombreux ranchs ont vu le jour comme celui de Randals Bison. Ces cavaliers partagent la même passion pour le Western et à chacun son histoire. Dans ce décor, certains se font leur cinéma. Parmi eux, des fermiers venus de tout le pays.