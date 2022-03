Amiens, "la plus belle cathédrale du monde" pour Jean-Pierre Pernaut

On ne compte plus les nombres de fois où nous sommes venus lui rendre visite. C'est une façon de prendre régulièrement des nouvelles de cette dame, vieille de 800 ans. À chaque fois, la cathédrale d'Amiens nous a révélé un peu de ses secrets et un peu de ses mystères. Jean-Pierre Pernaut aimait venir ici et il l'aimait tellement qu'il a fini par dire que c'était sa cathédrale.Il faut dire que c'est un joyau de l'art gothique dont les Picards sont très fiers.