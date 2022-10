Année record : la guerre des champignons

Les habitants appellent la gendarmerie et l'ONF à plus de contrôle. Mais face au sous-effectif et aux agressions dont certains agents ont été victimes, ils ont choisi d'agir aussi de leur côté en interdisant la cueillette à tous les non-résidents. Toutefois, la préfecture a jugé non conforme l'arrêté pris par le maire. Il assure aujourd'hui qu'une nouvelle solution sera trouvée pour l'an prochain.