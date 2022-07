"On est dévorés" : Le Grau-du-Roi appelle à l'aide face à une invasion de moustiques

Ceux qui sont là depuis plusieurs jours ne rient plus, et envisagent d'écourter leurs vacances. "On a été piqués partout", s'agace une dame, "on va partir avant et on ne revient plus !". Sur la plage, l'anti-moustique a même remplacé même la crème solaire. Pour en finir avec ce cauchemar qui gâche le début de la saison, le maire du Grau-du-Roi a sollicité l'aide de l'EID, l'organisme en charge de la démoustication.

"C'est une interpellation, et une demande expresse que soit appliqué ce traitement", explique Robert Crauste, "il faut agir !". Une fois la demande validée, un traitement sera pulvérisé par voie terrestre aux abords de la ville, dont l'effet devrait être quasi immédiat. Une première démoustication par voie aérienne n'ayant pas eu l'effet escompté, celle-ci agira directement sur les moustiques adultes, déjà présents au Grau-du-Roi, et non sur les larves.