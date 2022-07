Applis anti-bouchons : ça marche vraiment ?

Les applications ne gèrent pas forcément tous les impondérables et ne sont pas toujours remises à jour en temps réel. Par exemple, s'il y a des bouchons à un endroit, le GPS va proposer de sortir de cette route pour traverser un chemin de village. Or, si tout le monde prend ce chemin, les embouteillages vont être déplacés de la voie rapide vers le village. Cela va forcément constituer le mécontentement des conducteurs et des villageois.