Après l'incendie, les animaux de retour au zoo d'Arcachon

La tristesse hante encore certains soigneurs. En effet, lors de l'évacuation, quatorze animaux ont succombé au stress et à la chaleur. L'opération est inédite en Europe. Jamais aucun zoo n'avait connu un tel transfert d'animaux. C'est un exploit, selon la vétérinaire du zoo. "Déplacer 400 animaux, c'est exceptionnel. On a fait à peu près une trentaine d'anesthésies dans un temps record et dans des conditions très difficiles, plus de 40 degrés sur le parc", raconte Elodie Trunet, vétérinaire du zoo du bassin d'Arcachon.