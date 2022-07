Après les incendies, la dune du Pilat rouvre

Au sommet de la dune de Pilat, les vacanciers n'ont plus de repère. "C'est un double sentiment entre le paradis d'un côté et l'enfer de l'autre, où on aperçoit tous ces pins calcinés. Ce qui fait extrêmement bizarre et de l'autre côté, tout le bleu et toute la beauté du bassin d'Arcachon", lance l'un d'entre eux.