VIDÉO - "On n’a jamais vu ça" : les carrossiers de Vichy en surchauffe après les orages

À Vichy (Allier), plus de 6 000 véhicules ont été endommagés par l'orage. Enlever tous les impacts de grêlons sur les carrosseries s'avère une tâche difficile. Débordés, des professionnels ont d'ores et déjà demandé du renfort. "On se retrouve à faire appel à des débosseleurs externes qui peuvent nous donner un coup de main", explique Filipe Da Silva, mécanicien carrossier, dans le reportage en tête de cet article.