VIDÉO - Ardèche : un labyrinthe géant sculpté dans un champs

Une œuvre d'art ou un caprice de la nature ? Non, c'est un labyrinthe végétal sculpté dans un champ de deux hectares. Au sol, adultes et enfants déambulent au milieu du maïs et des herbes hautes. Le but est de se perdre pour mieux se retrouver. Ce labyrinthe a été créé par un agriculteur. Le matin, Philippe s'occupe de son exploitation, l'après-midi, il se consacre à l'accueil du public.