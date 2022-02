Armagnac, c'est la saison de la distillation

Toucher, goûter et écouter l'Alambic qui ronronne, pour que la magie opère. Distiller l'Armagnac est tout un art. Un rayon de soleil, une humidité plus importante, une pression atmosphérique différente peuvent modifier la qualité de l'eau-de-vie. Nuit et jour, Alexandre a l'œil sur son Alambic, une lourde responsabilité pour ce jeune homme.