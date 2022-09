À Montereau dans le Loiret, un arrêté insolite empêche la fermeture d'une classe

Trois ans plus tard, les parents en parlent encore. "C'est vrai que ça nous a surpris sur le coup, mais on a trouvé ça surtout rigolo", avoue une mère de famille. "Du coup, on a fait un petit", plaisante un autre parent, "non, ce n'est pas vrai, mais il a fait parler de la commune grâce à ça, justement."

Car derrière la blague de ce maire, il y avait bien l'intention d'alerter sur la fermeture d'une classe dans l'école primaire du village de 600 habitants. "Une commune sans école, ce n'est pas une commune, c'est clair", lance Jean Debouzy. Son coup de gueule a fonctionné. Si les petites pilules bleues n'ont jamais été distribuées, il n'est aujourd'hui plus question de fermeture de classe. Au contraire, l'école s'agrandit et en attendant un nouveau bâtiment, les CP et CE1 sont hébergés pour ce début d'année dans la salle des fêtes du village d'à côté.