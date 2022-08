Assomption : les traditionnels pardons en Bretagne

La procession est plus que centenaire et le rite immuable. Autour de la chapelle Notre-Dame de la Joie, c'est Marie, la protectrice de la mer et des marins, qui est honorée ici chaque année. Les nombreux touristes présents, ce lundi matin, sont particulièrement sensibles à cette bénédiction : "C'est quand même un peuple qui vit encore beaucoup de la pêche. J'avais déjà découvert cette chapelle il y a deux ans et quand j'ai vu que ça se passait ici, j'avais encore plus envie de venir".