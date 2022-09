Au cœur des vendanges de l'extrême

A Condrieu (Rhône), c'est parti pour un marathon d'un mois sur les parcelles de la famille Villa. Les plus affutés et les plus aguerris sont chargés de remonter le raisin cueilli en contrebas. Pas question pour eux de perdre le moindre raisin en chemin. Hugo Villa, l'un des enfants de la famille, est taillé pour ce travail. Des coteaux, des dénivelés à 50 ou 70% rendent très physique ce travail. Rares sont ceux qui peuvent porter toute une journée. Et comme ici aucun tracteur ne peut circuler entre les pieds de vigne, les viticulteurs ont inventé un porte-caisse.