Au pays des apprentis chevaliers

En tout, 100 jeux d'époque sont à découvrir. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. "Ce que je trouve super c'est qu'il y a plein de jeux partout. Pour les enfants et pour les adultes, c'est vraiment un moment de détente et de plaisir" ; "C'est essentiellement des jeux pour enfant donc on retrouve un peu des yeux d'enfant", ont affirmé certains. Dans la cour du château, les visiteurs assistent aussi à un attelage de bœufs. Ces bêtes de plus de 700 kilos sont les ancêtres du tracteur.