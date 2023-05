VIDÉO - Au plus près des bouquetins dans les montagnes du Mercantour

Ils sont là, comme chaque année au début du printemps. Dans la vallée de la Gordolasque, les bouquetins profitent du retour de la douceur et de l'herbe verte qui repousse au bord de la rivière. Une rencontre inattendue pour ces randonneurs avec ces animaux emblématiques des Alpes. Peu farouches, ces bêtes vont rester ici pendant deux à trois semaines. Ensuite, elles remonteront en altitude et se feront plus discrets.