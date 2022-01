Aulon s’accroche à la montagne des Pyrénées

Quand Pierre est arrivé il y a 30 ans, il ne restait que quelques murs. Son coup de cœur pour ces ruines a été immédiat. Il achète alors sa grange et la restaure. Mais si le cadre est idyllique, vivre ici est difficile. A cause des fortes neiges, la route et l'électricité sont souvent coupées : il faut être autonome.