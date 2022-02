Automobile : ce qu'il faut savoir sur le vol par effraction électronique

Des voitures de type SUV, des trafiquants en région parisienne en ont volé et revendu au moins une quarantaine en 2021. Un réseau a d'ailleurs été démantelé par la police il y a trois mois. Et il est loin d'être un cas isolé. En effet, 65% des voitures volées dans notre pays en 2021 sont des SUV, qui sont ensuite exportés pour la plupart vers l'Afrique et l'Europe de l'Est. Ces véhicules plutôt coûteux se revendent facilement. Ils peuvent être piratés et démarrés sans effraction.