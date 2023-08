VIDÉO - Auvergne : la magie de la chaine des Puys en parapente

Pour accéder au sommet, on a le choix entre 40 minutes de marche ou une montée plus facile en train panoramique. Les premiers paysages de la chaîne des Puys se découvrent, avant d'atteindre le sommet à 1465 m d'altitude. Portée par les vents, Alice va survoler une partie des 80 volcans, classés en 2018 au patrimoine mondial de l'Unesco. Et a priori, elle devrait s'en souvenir.