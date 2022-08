Aux petits soins pour le célèbre passage du Gois

L’été, 3 000 automobilistes empruntent chaque jour cette route. Elle ne sera dégagée que trois heures. Alors, même les vacanciers pressés doivent faire preuve de patience. Les passants ne font pas que traverser. Ce lieu unique est, lui-même, une attraction, à vos risques et périls. Gabriel Soulard et Bernard Pélisson, eux, ne se font pas piéger. Ils connaissent le Gois, son rythme et son histoire, par cœur.