VIDÉO - Dans l’Aveyron, le clocher d'une église prend feu après avoir été frappé par un éclair

Un impact de foudre a déclenché un incendie dans l’église de Veyreau (Aveyron) dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril 2024. Les cloches, très endommagées, menacent de tomber. Six personnes ont dû être évacuées.

Dix jours après le vendredi saint, marquant le début des trois jours durant lesquels les cloches cessent de sonner pour commémorer la mort du Christ, avant de carillonner joyeusement le jour de Pâques, celles de l’église de Veyreau (Aveyron) ont de nouveau été réduites au silence. L’église de la commune a été l’un des 27.000 impacts de foudre enregistrés en France dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril 2024 (voir l'infographie ci-dessous). Ce qui a entraîné l’incendie du clocher, comme le montrent les images impressionnantes du JT de TF1 visibles dans la vidéo en tête de cet article.

Carte des 27.000 impacts de foudre enregistrés dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 avril 2024 - Infographie TF1

"C'est un voisin qui a donné l'alerte. L'horloge de l'église s'est arrêtée à trois heures moins cinq donc on est sûr de l'heure", détaille un élu local dans les colonnes du Midi Libre. Deux planchers inférieurs au clocher ont pris feu. La structure de bois ne se maintient plus que dans un équilibre précaire, tandis que les cloches, elles, menacent de tomber à tout moment.

À l’arrivée des secours, six personnes ont été évacuées de leurs habitations mitoyennes de l’édifice religieux, par mesure de sécurité. Elles ont pu regagner leur domicile aux alentours de 6h. Une vingtaine de pompiers de Millau et Nant sont intervenus pendant la nuit pour maîtriser l’incendie, ensuite rejoints vers 7h par l'unité de sauvetage appui et recherche (USAR), chargée d’enlever les débris et veiller à ce que les cloches ne tombent pas.