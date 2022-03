Balade anisée autour de Flavigny-sur-Ozerain

Il flotte dans les rues une odeur de gourmandise. L’ancienne abbaye a perdu son silence. Depuis 500 ans, on y fabrique les fameux anis de Flavigny. Il faut quinze jours de travail artisanal pour obtenir la dragée. Catherine Troubat a repris la maison familiale il y a plus de 30 ans, après son père et son grand-père. Elle a redessiné les boîtes pour y raconter une histoire d’amour. Il y a treize saveurs, mais surtout, un goût d’enfance.