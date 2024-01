VIDÉO - Balade d'hiver sur les plus belles plages de Corse

Des privilégiés ont la chance de profiter des plages de Palombaggia et de Santa Giulia, même en janvier. Le 13H de TF1 vous emmène en balade au sud de l'île de Beauté.

Elles sont turquoise, transparentes, des joyaux prisés par les touristes en été. Les plages de Palombaggia et de Santa Giulia, régulièrement classées parmi les plus belles d'Europe, prennent leur quartier d'hiver. Mais avant que le soleil se lève, au petit matin, les nageurs sont de la partie. 14 degrés dans l'eau et plus de 20 degrés sur le sable, rouler à vélo sur la grève est un privilège hivernal pour Paloma Ribeiro et son équipe.

À l'heure du repas, deux écoles pour profiter : sandwich sur la serviette, accompagné de sa sieste, ou du figatelli au feu de bois au restaurant face à la mer. Assortiment de charcuterie corse, velouté de butternut, de châtaignes… même en janvier, il y a de tout ici. Et tout le monde prend du plaisir. Les cavaliers, comme les chevaux, quotidiennement pour eux, c'est un bain de jouvence.

Si vous avez oublié votre maillot, il y a le farniente et le plaisir de regarder un vol de flamants roses sur les étangs, à côté de ces plages de rêve.