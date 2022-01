Auvergne : balade gourmande dans le massif du Sancy

Très vite, les sous-bois ombragés vont laisser place à un paysage qui ne laisse personne insensible. Une heure de marche et un vieux buron se découvre. Un bâtiment tout en pierre qui a longtemps accueilli éleveurs et vaches pour y faire des fromages. Sur le chemin du retour, le pas est plus assuré. Les vacanciers semblent oublier qu'il y a deux heures, ils ne se connaissaient pas, cette nature immense les unit, comme par magie.