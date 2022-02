Bassin d'Arcachon : opération réensablage

Dans cette zone du bassin soumise à de forts courants et à des tempêtes de plus en plus fréquentes, la drague va travailler jour et nuit sans interruption pendant un mois. Chaque chargement lui permet d'aspirer 1 200 m³ de sable à quelques dizaines de mètres du rivage. Le sable est ensuite propulsé pour reconstituer peu à peu les plages fragilisées.