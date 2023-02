VIDÉO - La fête des bœufs gras, fierté de la Gironde

Si l'on vient à Bazas (Gironde), c'est aussi pour la bonne ambiance. Et ça démarre en musique avec un sacré petit-déjeuner. Il y a du boudin, des saucissons, du pâté, des tripes ou encore des saucisses. Olivier vient à Bazas chaque année avec ses amis : "C'est une journée qu'on ne rate jamais. On vient voir les bœufs et manger de la bonne viande avec du bon vin. On passe une belle journée".