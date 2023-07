VIDÉO - "Bienvenue chez moi" : quand une Marseillaise découvre le pays des Ch'tis

Plus au sud, en Picardie, ils visitent un joyau incroyable : la cathédrale d’Amiens, l'une des plus belles et plus grandes cathédrales gothiques du monde. Elle accueille entre 500 et 700.000 visiteurs chaque année. Ils terminent le voyage avec des images plein la tête : le littoral, le dragon de Calais, les plages immenses et la splendeur de la cathédrale d’Amiens. Bientôt, ce sera au tour de Sébastien de partir à la découverte de la belle ville de Linda : Marseille.