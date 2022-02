Bistrot d’hiver : la bonne ambiance des cafés du Limousin

À la fin du repas, pas le temps à digérer, en deux temps, trois mouvements, le restaurant doit devenir une salle de spectacle. Venu d’Orléans (Loiret), Hélène Mouton va proposer un conte musical poétique et déconcertant. Elle va incarner la fée du pain, et cela est à dix euros pour une heure de spectacle. Avant la crise sanitaire, les bistrots d’hiver réunissaient plus d’un millier de personnes chaque saison.