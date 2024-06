Le spécialiste européen du stockage et du démantèlement d'avions est implanté à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Si actuellement 55 mastodontes de technologie y sont logés, le site peut en accueillir jusqu'à 100. Quand il ne volent pas, il s'agit de les préserver et de les remettre en service.

Ces avions bien alignés ne sont pas sur le point de décoller. A Tarbes (Hautes-Pyrénées), se trouve le plus grand site de stockage et de démantèlement de l'Hexagone où ces appareils sont rénovés, traités en maintenance ou bien démontés. On peut y loger jusqu'à 100 avions.

A titre de repère, pour accueillir un géant comme l'A380, il faut au moins 10.000 mètres carrés, soit la taille d'un terrain de football. Sur place, y sont aussi stockés des A350 ou des Boeing 737, et plus largement des avions venus de divers pays, notamment d'Amérique du Sud ou de Chine. En ce moment, le site accueille ainsi 55 mastodontes de technologie qui ne volent pas, et qu'il faut préserver, le temps de leur remettre en service.

Les interventions de maintenance sont quotidiennes, notamment sur ces moteurs de plus de trois tonnes qu'il faut inspecter dans les moindres recoins. Les protocoles de sécurité sont très stricts et spécifiques à chaque avion. Lorsqu'un avion a dépassé son quota de vol, il faut remplacer tout le train d'atterrissage. Une opération lourde qui doit durer cinq semaines.

La durée de vie moyenne d'un avion est de 25 ans, alors quand il ne répond plus aux exigences de sécurité, il est entièrement désossé. La carcasse en aluminium sera revalorisée en fonderie, les hublots en textile. Depuis 2007, l'entreprise a recyclé plus de 300 avions.