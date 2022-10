Bol d’air à Roque-Gageac et à Sarlat, dans la Vallée de la Dordogne

En raison du confinement, plus rien ne bouge dans le village de Roque-Gageac, dans la Vallée de la Dordogne. C'est le moment idéal pour l'immortaliser. Même situation à Sarlat où seules les cloches viennent rythmer les jours qui s'étirent comme un dimanche sans fin. Dans le château des Milandes, les propriétaires s'entraînent pour accueillir les visiteurs une fois que la situation reviendra à la normale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.