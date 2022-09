Bon et pas cher, la quiche lorraine

Dorée et généreuse, la quiche lorraine est une recette facile, mais délicieuse. Il faut prévoir de quoi faire une pâte brisée, puis du lait, de la crème, quatre œufs, et l'ingrédient star, le lard. Dans un élevage porcin, nous retrouvons Pascal, notre cuisiner. Il cherche le lard le plus savoureux, donc le plus fumé. Il est aussi possible de remplacer le lard par de l'échine, un morceau moins cher au kilo, mais un peu moins goûtu.